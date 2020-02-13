Превращение банков с доминирующим положением на рынке в сверхмощные экосистемы является вызовом для конкуренции в российском банковском секторе. Об этом заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на организованной Ассоциацией банков России встрече топ-менеджеров коммерческих банков с руководством регулятора в подмосковном пансионате «Бор».

Она дала понять, что в ЦБ внимательно изучают вопросы, связанные с принципами регулирования таких экосистем и анализом их влияния на рынки присутствия.

«Безусловно, экосистемы — это будущее финансовой системы. Они удобны для граждан, для бизнеса, и, конечно, они будут развиваться, — отметила Набиуллина. — Но для нас важно, что они не должны строиться по закрытому принципу, когда лидеры рынка захватывают в свой периметр все больше небанковских продуктов, все больше данных. А данные сегодня становятся главным конкурентным преимуществом бизнеса, финансового бизнеса. И при таком раскладе развитие бизнеса всех остальных игроков может натыкаться на «заборы» этих экосистем».

Председатель Банка России заявила, что сейчас такие экосистемы являются локомотивом финансового рынка, но очень важно, чтобы они не превратились в тормоз для развития рынка и другие участники имели свободный доступ к новым технологиям, к возможностям развития.



«Мы не хотим, чтобы у нас были цифровые финансовые монополии на рынке», — подчеркнула глава ЦБ.

