Ипотечные ставки в России достигнут уровня ниже 8% к концу 2020 года. От этом ТАСС в четверг сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.

«В рамках существующей тенденции ставки показывают устойчивый тренд к снижению. Мы видим как по статистике, так и мониторингу отдельных кредитов, что уже люди могут получить кредиты по ставкам в районе 8%. Думаю, что средняя ставка к концу этого года вполне может опуститься до уровня ниже 8%, как председатель правительства и поручил, в результате реализации принимаемых уже мер в рамках федерального проекта «Ипотека», — сказал он.

По словам Моисеева, к уменьшению ипотечных ставок ведет политика Центрального банка по снижению ключевой ставки. Он напомнил, что на последнем заседании было объявлено, что Банк России рассматривает возможность дальнейшего ее снижения. Кроме того, замминистра финансов отметил, что есть ряд мер, направленных на повышение ликвидности и привлекательности ипотеки для банков. «В первую очередь это меры, направленные на развитие рынка ипотечных ценных бумаг. А также мера, связанная с регуляторным статусом ипотечных ценных бумаг, которые снижают нагрузку на капитал банков. Соответственно, это приведет к более высокой конкуренции и снижению уровня ставок», — пояснил он. Также Моисеев отметил, что снижению ипотечных ставок в РФ способствуют меры, направленные на субсидирование ипотеки для отдельных категорий граждан.

По информации Банка России, средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам на 1 января 2020 года снизилась на 0,19 процентного пункта — до 9% годовых.