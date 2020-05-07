Мобильное приложение банка Альфа-Мобайл стало лучшим в категории «Финансы, банки, страхование», приложение для бизнеса Альфа-Бизнес Мобайл заняло первое место в категории «Лучшее приложение для бизнеса», а приложение для персональных инвестиций Альфа-Директ возглавило категорию «Инвестиции и коммерция».



Также жюри конкурса поставило приложение Альфа-Мобайл на второе место в категории «Дизайн для всех (инклюзивность и универсальность)» и третье в «Лучший usability/UX приложения», а Альфа-Бизнес Мобайл заняло второе место в «Финансы, банки, страхование».



Ежегодная премия «Золотое приложение» — одна из главных на рынке разработки мобильных приложений. Победители определяются по результатам народного голосования и экспертной оценки жюри. Состав жюри каждый раз новый, но в него могут попасть только эксперты, которые завоевали признание в IT-сфере.



В декабре 2019 года аналитическое агентство Markswebb признало приложение Альфа-Мобайл лучшим среди мобильных приложений российских банков. В июле 2019 года Альфа-Бизнес Мобайл стало вторым в рейтинге Marskwebb лучших мобильных банков для руководителей компаний.