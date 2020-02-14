Ипотека остается очень дорогой, ставки должны опуститься ниже 8%, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства. По его словам, ставка по ипотеке в 9% неспособна эффективно помочь улучшить жилищные условия граждан.

Мишустин поручил проанализировать ситуацию по ипотеке в РФ и обсудить возможность упрощения порядка ее рефинансирования.

«Я просил бы (первого вице-премьера) Андрея Белоусова и (вице-премьера) Марата Хуснуллина проанализировать совместно с Банком России ситуацию и представить соответствующие предложения, а также обсудить возможность упрощения порядка рефинансирования ипотечных кредитов, выданных ранее под более высокий процент», — заявил он.

Мишустин также потребовал снижать стоимость строительства домов за счет использования новых технологий.

«Но в целом ипотека остается очень дорогой, и здесь президент ясно дал понять, что ждет от нас ставки по ипотечным кредитам ниже 8%», — сказал Мишустин, обозначив несколько мер, которые помогут достичь этого показателя. В частности, по его словам, «необходимо сделать так, чтобы у банков не было возможности накручивать ставку, а для этого необходимо оптимизировать операционные затраты и внутренние резервы банков, уточнить правила кредитования застройщиков и уменьшить стоимость фондирования», — заключил он.

