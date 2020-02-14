Лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов предложил распространить льготную ставку по ипотеке на семьи, где родился первый ребенок.

«Единая Россия» инициирует обсуждение с правительством вопроса о льготных условиях ипотеки для семей, где появился первый ребенок», — заявил Неверов, выступая на пленарном заседании Госдумы.

По его словам, это логичная мера, особенно на фоне того, что с 2020 года по инициативе президента страны на получение средств материнского капитала смогут рассчитывать и семьи с одним ребенком. Неверов напомнил, что сегодня уже предусмотрены льготные условия кредитования для улучшения жилищных условий для семей, в которых появился второй или третий ребенок.

«Но как минимум мы сейчас должны инициировать обсуждение с правительством льготных условий ипотеки для семей, где появился первый ребенок, и о том, что как раз в таком случае материнский капитал, который вводится для таких семей, может использоваться тоже для погашения льготной ипотеки», — отметил парламентарий.

Кроме того, по мнению Неверова, ЦБ должен проводить более жесткую политику по снижению процентной ставки по ипотеке, в первую очередь — с банками с государственным участием.