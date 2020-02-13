Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) и их управляющие компании (УК) столкнулись с риском фидуциарной ответственности при вложении средств клиентов в целый ряд инструментов, пишет «Коммерсант» .

В ЦБ также видят проблему и рассматривают возможность улучшения методологии контроля сделок с точки зрения фидуциарной ответственности, заявил представитель Банка России. Возможен «более детализированный подход к рейтинговым группам», отметил он. В прошлом году ЦБ представил методологию применения механизма фидуциарной ответственности — ответственности управляющего средствами перед клиентом по надлежащему распоряжению его деньгами, для простейших инструментов, в которые вкладываются частные фонды: депозиты и облигации с простой структурой денежных потоков, так называемыми бумагами plain vanilla.

Процесс анализа сделок с этими классами активов «полностью автоматизирован», заявил директор департамента коллективных инвестиций ЦБ Кирилл Пронин. Остальные активы регулятор «вынужден рассматривать в ручном режиме». В этом году будет постепенно введена методика для некоторых других торгуемых активов, отметил Пронин.

Для бондов plain vanilla выявление сомнительных сделок с облигациями происходит на основании сравнения доходности к погашению по сделке и доходности соответствующего индекса Московской биржи. Для этого бонды разделены на три рейтинговые группы: первая группа включает в себя бумаги с рейтингом «AAA» от кредитных рейтинговых агентств (КРА), вторая — от «BBB+» до «AA+», а третья — от «BB» до «BBB». По оценке одной из управляющих компаний, ширина второй рейтинговой группы фактически запрещает приобретать активы с высшими рейтингами, включенными в эту группу из-за того, что в индексах для активов этой группы средневзвешенные значения доходности бондов слишком отрываются от бумаг с высшими рейтингами этой группы. При этом непонятно, какой маневр имеет фонд при покупке таких инструментов. Так, в проанализированных этой УК размещениях бондов участие НПФ несло риски фидуциарной ответственности.

По словам собеседника издания, регулятор осведомлен о слишком широких рейтинговых группах и раздумывает об увеличении их количества. По словам представителя НПФ, при еще большей детализации будут большие выбросы, а значит, автоматизированная система определения сомнительных сделок снова будет работать некорректно.