В текущей ситуации нет конфликта интересов, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Банк России не видит необходимости выходить из капитала Московской биржи, сообщила журналистам глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
«Что касается Московской биржи, все-таки это инфраструктура рынка, есть некоторая конкуренция с другими площадками, но она не такая, как в банковском секторе. <...> Мы там снизили свою долю участия, не видим сейчас там никакого конфликта интересов. Достаточно большое количество управляющих органов — это представители рынка, мы здесь не видим конфликта интересов, необходимости выхода из биржи», — сказала она.
В настоящее время Банк России владеет 11,8% акций Московской биржи. Еще 10% принадлежат Сбербанку, 8,4% и 6% владеют ВЭБ.РФ и Европейский банк реконструкции и развития соответственно.
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