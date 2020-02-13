Банк России не видит необходимости выходить из капитала Московской биржи, сообщила журналистам глава ЦБ Эльвира Набиуллина.



«Что касается Московской биржи, все-таки это инфраструктура рынка, есть некоторая конкуренция с другими площадками, но она не такая, как в банковском секторе. <...> Мы там снизили свою долю участия, не видим сейчас там никакого конфликта интересов. Достаточно большое количество управляющих органов — это представители рынка, мы здесь не видим конфликта интересов, необходимости выхода из биржи», — сказала она.

В настоящее время Банк России владеет 11,8% акций Московской биржи. Еще 10% принадлежат Сбербанку , 8,4% и 6% владеют ВЭБ.РФ и Европейский банк реконструкции и развития соответственно.