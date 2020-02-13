Кипрская Evison, через которую инвестфонд Baring Vostok владеет 41,2% акций банка «Восточный», пытается оспорить решение суда о списании у нее 10% акций в пользу другого акционера банка — компании «Финвижн» Артема Аветисяна; Evison обратилась в Амурский арбитражный суд с ходатайством о пересмотре дела из-за вновь открывшихся обстоятельств, говорится в материалах суда, пишут «Ведомости» .

По словам адвоката Evison Олега Койды, в опционе содержалось конкретное условие — он вступал в силу только в том случае, если урегулирована задолженность между банком и Первым коллекторским бюро (ПКБ) на 2,5 млрд рублей: долг ПКБ перед банком был погашен в 2017 году путем передачи на баланс банка акций люксембургской компании IFTG, в конце 2019 года стало известно, что банк с таким урегулированием был не согласен еще до решения суда об исполнении опциона — когда Следственный комитет возбудил уголовное дело, «Восточный» подал к его фигурантам гражданский иск на 2,5 млрд рублей — банк заявил об убытках из-за этой самой сделки по передаче акций; сумма требований «Восточного» соответствует сумме вмененного фигурантам дела Baring ущерба в 2,5 млрд рублей.

Это значит, что «Восточный» фактически не признал эту сделку как урегулирование задолженности, но ни разу не упоминал в суде первой инстанции о гражданском иске, объясняет Койда; сделка по передаче на баланс «Восточного», на тот момент подконтрольного Baring Vostok, пакета акций люксембургской компании IFTG в погашение кредита на 2,5 млрд рублей ПКБ — основа уголовного дела.

Теперь фонд надеется в Лондонском международном арбитраже (LCIA) признать опционное соглашение недействительным из-за вывода активов — этот вопрос будет рассмотрен весной 2020 года.

Согласно разъяснениям пленума Высшего арбитражного суда, приведенные адвокатами Evison доводы не могут расцениваться в качестве «вновь открывшихся обстоятельств», так как им дана подробная оценка в судебных решениях по делу об опционе, заявил представитель компании «Финвижн»; банк «Восточный» не скрывал от суда никаких фактов, говорит представитель кредитной организации, о гражданском иске представители Evison не могли не знать, поскольку бенефициар Evison является одним из обвиняемых.