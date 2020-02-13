В банке «Открытие» начала работать программа «Дальневосточная ипотека». В рамках программы с госсубсидированием молодые семьи смогут получить ипотечный кредит по ставке 2% для приобретения жилья на Дальнем Востоке, поясняется в сообщении финучреждения.

Максимальный срок кредита составляет 20 лет. Максимально возможная сумма кредита — 6 млн рублей при минимальном первоначальном взносе в 20% от стоимости недвижимости.

Льготный кредит доступен на покупку квартиры в новостройке или на приобретение уже готовой квартиры у застройщика на территории Дальневосточного федерального округа, а также на приобретение квартиры на вторичном рынке в сельских поселениях ДФО.



В программе смогут принять участие семьи, в которых возраст каждого из супругов не превышает 35 лет, либо граждане не старше 35 лет, не состоящие в браке и имеющие ребенка, возраст которого не превышает 18 лет. Программа будет действовать до 31 декабря 2024 года включительно. Получить консультацию по программе и подать заявки на кредит можно в отделениях банка «Открытие» в Дальневосточном федеральном округе.