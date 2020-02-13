На первом этапе сервис доступен для 250 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей — это почти половина клиентской базы малого и среднего бизнеса.

В ближайшее время доступ к сервису будет предоставлен для всей клиентской базы.



Кодовое слово используется для аутентификации и обеспечения безопасной работы при обращении уполномоченного лица компании в колл-центр банка (например, за информацией по истории операций по своим счетам).



Теперь уполномоченное лицо компании может изменить кодовое слово самостоятельно в любое время без посещения отделения банка.



Для этого необходимо оставить заявку в интернет-банке, после чего на мобильный телефон поступит звонок через систему IVR (Interactive Voice Response — интерактивное голосовое сообщение). Уполномоченному лицу будет предложено ввести новое кодовое слово на клавиатуре мобильного телефона в тональном режиме. При этом прежнее кодовое слово указывать не потребуется.

Вся процедура занимает 2-3 минуты, полностью автоматизирована и происходит без участия сотрудника банка.



«Бывают случаи, что уполномоченное лицо просто не помнит кодовое слово. Чтобы восстановить его, раньше требовался личный визит в отделение банка. Мы нашли решение, как предоставить клиенту сервис по смене кодового слова дистанционно и моментально, обеспечив безопасность процесса. Новая функция существенно повышает удобство и комфорт клиента при взаимодействии с банком, при этом обеспечивая высочайший уровень информационной безопасности, — комментирует руководитель блока «Малый бизнес» Альфа-Банка Денис Осин. — Третьи лица не могут ни перехватить звонок с IVR, ни «подделать» входящий звонок из банка. Последнее просто лишено смысла — если они и узнают «новое слово», то оно не даст им никаких инструментов для получения информации о клиенте. Потому что если звонок исходит не из банка, то в системе банка изменений не происходит, т.е. действует старое кодовое слово, установленное самим клиентом».