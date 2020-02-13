Темпы роста прибыли банков в 2019 году оказались значительно выше, чем динамика активов, что привело к росту рентабельности. Об этом говорится в исследовании агентства «РИА Рейтинг», ранжировавшего крупнейшие российские банки по рентабельности активов.

Как уточняется, в рейтинге представлены данные на 1 января 2020 года по 200 крупнейшим кредитным организациям по объему активов, выложившим отчетность на сайте Центробанка и имеющим лицензии на 13 февраля 2020-го. На участников рейтинга приходится 97% всех активов банковской системы.

«Так, если средний за 12 месяцев объем активов российских банков вырос на 7,2%, то прирост прибыли составил 51,5%. Как следствие, рентабельность активов выросла с 1,54% по итогам 2018 года до 2,17% на 1 января 2020 года. В свою очередь рентабельность капитала в российском банковском секторе на 1 января 2020 года составила 19,6% против 13,8% на начало 2019 года», — указано в обзоре.

В числе прочего уточняется, что доля прибыльных банков из топ-200 в 2019 году составила 90,5% (181 банк), а приростом рентабельности характеризовались 133 банка. Среди 50 самых рентабельных банков ростом рентабельности характеризовались 43 (86%). Банки из топ-50 по объему активов характеризовались ростом рентабельности в 66% случаев. Таким образом, рентабельность растет в первую очередь у высокоприбыльных банков, заключают аналитики.

Лидером рейтинга по росту рентабельности активов в 2019 году стал банк «Траст» с изменением показателя с минус 15,6% до 4,6%. Вторым банком по динамике рентабельности стал «ЦентроКредит» (рост с минус 1,8% до 15,5%). Замыкает первую тройку по максимальному изменению рентабельности Азиатско-Тихоокеанский Банк (плюс 13,4 процентного пункта). «РИА Рейтинг» обращает внимание на то, что два из трех банков с наибольшим приростом рентабельности находятся на санации («Траст» и АТБ. — Прим. Банки.ру). «Стоит отметить, что санируемые банки, находящиеся в начальной фазе оздоровления, зачастую формируют избыточные резервы, что приводит к значительным убыткам, однако впоследствии происходит улучшением качества кредитного портфеля и банки получают прибыль от расформирования этих резервов. Таким образом, скорее всего, этим банкам не удастся в будущем поддерживать высокий уровень рентабельности», — комментируют эксперты.

Иностранные банки среди всех типов банков по формам собственности (государственных, частных и банков с контрольным иностранным участием) характеризуются наибольшей рентабельностью активов, и эта тенденция наблюдается с 2014 года. Рентабельность активов у иностранных банков из рейтинга составила в 2019 году 2,5%, тогда как у частных и государственных банков — 2,4% и 2,1% соответственно.

Лидером рейтинга по рентабельности активов стала НКО «Яндекс.Деньги» с показателем 17,2%, указано в исследовании. Вторым оказался «ЦентроКредит». Также высокую рентабельность продемонстрировали Киви Банк и РНКО «Платежный Центр» (13,2% и 13,1% соответственно). «Таким образом, три из четырех наиболее рентабельных кредитных организаций занимаются схожим бизнесом — обслуживанием электронных платежных систем», — подытоживает «РИА Рейтинг».

Наиболее слабую рентабельность активов в прошедшем году продемонстрировал санируемый Московский Индустриальный Банк (минус 33%). Второе и третье места с конца заняли Эс-Би-Ай Банк и банк «Международный Финансовый Клуб» (минус 8,7% и минус 6,2% соответственно). На четвертом месте с конца расположился Связь-Банк с результатом минус 5,1%, а замыкает эту пятерку Балтинвестбанк (минус 3,9%). Три из пяти банков с наиболее низкой рентабельностью находятся на санации.



Эксперты агентства «РИА Рейтинг» ожидают, что банковский сектор продолжит демонстрировать хорошую прибыльность в текущем году. «Объем прибыли в 2020 году составит 1,6—1,7 трлн рублей. Рост прибыли будет во многом связан с продолжением развития услуг, приносящих комиссионный доход, а также с органическим увеличением активов и объема операций клиентов. Также в 2020 году на фоне снижения процентных ставок можно ожидать улучшения качества кредитного портфеля, что несколько снизит стоимость риска. Прогнозируемая прибыль в текущем году соответствует рентабельности активов на уровне 1,5—1,7% и рентабельности капитала в 14—16%», — говорится в исследовании.