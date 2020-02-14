ВТБ изменил условия кредитов на мототехнику, снизив ставку до 9% годовых. Максимальная сумма кредитования увеличена до 2 млн рублей, также клиенты теперь могут приобрести мототранспортное средство без страхования. Для оформления кредита заемщикам достаточно предъявить только два документа, уточняется в сообщении банка.

Получить финансирование на покупку мотоцикла, скутера (с объемом двигателя от 50 куб. см), снегохода, квадроцикла, мотовездехода, а также трайка или трицикла под 9% годовых можно при выборе полиса страхования жизни . В сумму кредита также можно включить экипировку, аксессуары, сервисные и страховые услуги. Возможный срок выплаты кредита — от года до пяти лет. Принятие решения по заявке занимает от 30 минут. Обеспечением по кредиту выступает приобретаемый мототранспорт. Страхование мототранспорта при этом не обязательно и не влияет на ставку по кредиту.

По словам начальника управления организации продаж автокредитов — вице-президента ВТБ Владимира Высоцкого, банк намерен активно развивать направление мотокредитования. «Стратегически мы нацелены на дальнейшее изменение не только ценовых параметров, но и процедуры получения такого вида кредита — планируем перевести его в полностью цифровой формат», — отметил он.



В настоящее время в ВТБ в рамках мотокредитования возможно получение средств в сумме от 100 тыс. до 2 млн рублей. Первоначальный взнос составляет от 20% стоимости приобретаемой техники.