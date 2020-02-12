Банк ВТБ и консорциум инвесторов заключил с ПАО «Ростелеком» ряд юридически обязывающих соглашений по продаже 55% долей ООО «Т2 РТК Холдинг» («Tele2 Россия»). Об этом сообщили в ВТБ, уточнив, что после регистрации изменений группе «Ростелеком» будет принадлежать 100% уставного капитала Tele2.

В соответствии с ранее утвержденной структурой сделки были подписаны:

договор мены 10% долей в Tele2 на 10% обыкновенных акций «Ростелекома», находящихся на балансе ООО «Мобител» — дочерней компании «Ростелекома» (сумма договора составляет 24 млрд рублей);

договор купли-продажи 45% долей в уставном капитале Tele2 (сумма договора составляет 108 млрд рублей);

другие необходимые для сделки юридические документы и соглашения.

По словам президента — председателя правления ВТБ Андрея Костина, участие в капитале Tele2 стало выгодной инвестицией для банка. «C момента приобретения акций компании в 2013 году компания Tele2 превратилась из нишевого игрока в федерального мобильного оператора. Продажа доли в Tele2 предоставила банку уникальную возможность стать крупным акционером компании «Ростелеком», которая после сделки превращается в крупнейшего в стране интегрированного оператора цифровых услуг с уникальными конкурентными преимуществами. Инфраструктура, компетенции и технологическая платформа компании позволяют реализовывать самые сложные цифровые проекты в масштабах всей страны. В этой сфере мы рассчитываем на большой синергетический эффект от нашего сотрудничества с «Ростелекомом», — отметил Костин.

Комментируя «выход на финишную прямую» в реализации комплексной сделки по консолидации 100% Tele2 «Ростелекомом», его президент Михаил Осеевский назвал приобретаемую компанию «самым динамичным и успешным игроком на российском рынке мобильных услуг» и подчеркнул, что «это значимое событие призвано закрепить лидирующее положение «Ростелекома» на рынке цифровых услуг». «В ближайшее время обновится стратегия развития «Ростелекома», мы скорректируем наши ключевые цели — среди них развитие новых технологий и продуктов, в частности 5G. Сочетание крупнейших в стране оптоволоконной сети и абонентской базы, которыми обладает «Ростелеком», и компетенций команды Tele2 в построении и развитии мобильного бизнеса позволят создать уникальную телекоммуникационную платформу, не имеющую аналогов на российском рынке», — заявил Осеевский.



«Результатом сделки станет пополнение экосистемы «Ростелекома» новыми сервисами, услугами и предложениями, что будет способствовать улучшению финансовых показателей, повысит конкурентоспособность и рентабельность бизнеса в целом, поможет не только привлекать новых клиентов, но и сохранять их доверие на долгие годы. Помимо этого, в результате сделки банк ВТБ с партнерами станут нашими акционерами, что обеспечит привлечение в капитал «Ростелекома» крупного долгосрочного инвестора, заинтересованного в росте капитализации компании», — отметил президент «Ростелекома».