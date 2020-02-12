Правительство РФ создаст информационно-аналитическую систему, чтобы отслеживать выполнение национальных проектов. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Важно видеть общую картину исполнения нацпроектов на всех уровнях, совместно с министрами, руководителями нацпроектов вести оперативный мониторинг того, что происходит, в режиме онлайн», — отметил Мишустин.

По его словам, «для этого будет создана информационно-аналитическая система мониторинга реализации национальных проектов, которая интегрирует данные практически всех ведомств».