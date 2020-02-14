На заседании комитета Госдумы по финрынкам 12 февраля будет рекомендовано принять во втором чтении законопроект, который позволит получать негосударственную пенсию женщинам в 55 лет, а мужчинам — в 60, пишут «Известия» . Проект должен способствовать повышению привлекательности негосударственных пенсий для потенциальных вкладчиков.

Ранее в первом чтении был принят депутатский законопроект, который предусматривает снижение на пять лет возраста для получения пенсии в рамках негосударственного пенсионного обеспечения (НПО). На данный момент для этого установлены такие же основания, как и для государственного пенсионного обеспечения, то есть 60 лет для женщин и 65 для мужчин. При подготовке документа ко второму чтению регулятор отмечал, что правильнее было бы просто прописать возможность включать пункт о возрасте (55 лет для женщин и 60 лет для мужчин) по НПО в договор между НПФ и гражданином. Законодательное же закрепление этой нормы не требуется, считали в ЦБ. Также были опасения, что нововведение будет конкурентным преимуществом классического НПО перед гарантированным пенсионным капиталом (ГПП). Однако, как следует из отзывов Минфина, ЦБ и Минтруда, в итоге стороны договорились.

По мнению экспертов, для рынка НПО изменение возраста получения пенсии будет плюсом. Хотя более существенным фактором привлечения клиентов стало бы расширение налоговых льгот и создание базы для более активного софинансирования со стороны работодателей. Также, полагают эксперты, для создания реальной поддержки рынка необходимо создать экономические льготы, реально стимулирующие бизнес, а также устойчивую регулятивную среду для пенсионной индустрии.