Вспышка коронавируса может замедлить рост мировой экономики на 0,3 процентного пункта, считают аналитики международного рейтингового агентства S&P Global Ratings (S&P).

«Вспышка коронавируса, как ожидается, замедлит рост мирового ВВП на 0,3 процентного пункта в 2020 году… По мнению рейтингового агентства, на страны Восточной Азии придется основной экономический удар, в то время как на США и Европу придется минимальное замедление темпов роста их ВВП», — говорится в релизе агентства.

Влияние коронавируса на рост ВВП США и Европы в текущем году агентство оценивает примерно в 0,1—0,2 процентного пункта. Ранее в феврале S&P ухудшило прогноз роста экономики Китая на 2020 год сразу до 5% с ожидавшихся ранее 5,7%.

Как отмечает S&P, страны Северо-Восточной Азии и Таиланд испытают негативный эффект от коронавируса из-за его влияния на туризм и поставки в автомобильном и технологическом секторах. Относительно сильному воздействию подвергнется и экономика Австралии.

При этом аналитики агентства в марте ожидают стабилизации ситуации с коронавирусом в мире.

Всемирная организация здравоохранения признала новый китайский коронавирус, получивший официальное название COVID-2019, чрезвычайной ситуацией международного значения. По последним данным, число подтвержденных случаев заражения в Китае превысило 44,6 тыс., скончались 1 113 человек.