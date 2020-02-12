Первым заместителем директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) может стать и. о. помощника главы американского Минфина. Его кандидатуру рассматривает президент США Дональд Трамп. Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его данным, этот пост может занять 35-летний исполняющий обязанности помощника министра финансов США по международным финансам и развитию Джеффри Окамото. В случае назначения он сменит на посту первого заместителя директора-распорядителя МВФ Дэвида Липтона, который уйдет в отставку в конце февраля 2020 года. Как сообщалось ранее в заявлении фонда, его отставка связана с изменениями, которые вносит в руководящий состав директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

Bloomberg отмечает, что администрация США традиционно выбирает кандидатуру на пост первого заместителя директора-распорядителя МВФ, которую, в свою очередь, должна будет официально принять и представить совету директоров фонда Георгиева.

Липтон занимал пост первого замглавы МВФ дольше всех за всю историю организации — с сентября 2011 года. Как указывалось в заявлении МВФ, с 1989 по 1992 год он был экономическим советником «при правительствах России, Польши и Словении во время их перехода к капитализму».