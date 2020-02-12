Китайская телекоммуникационная корпорация Huawei могла на протяжении десяти лет тайно получать доступ к данным пользователей мобильных сетей по всему миру. С таким утверждением выступила во вторник газета The Wall Street Journal, ссылаясь на данные представителей американских властей.

По их информации, производители телекоммуникационного оборудования обязаны настраивать его таким образом, чтобы лишь правоохранительные органы той или иной страны могли в случае необходимости получать доступ к данным пользователей мобильных операторов, использующих его системы. Сам же производитель обязуется при этом не вторгаться в оборудованную его устройствами сеть без разрешения на то ее оператора.

В случае с Huawei, утверждает издание, этот принцип был нарушен. По утверждениям источников газеты, в оборудование, произведенное китайской компанией, тайно заложена возможность перехвата данных той или иной сети самим производителем посредством использования механизма доступа, предназначенного для представителей власти.

Так, отмечает The Wall Street Journal, на протяжении почти десяти лет Huawei имела доступ к личным данным пользователей мобильных сетей по всему миру. При этом газета не уточняет, о каких именно странах идет речь. В самой китайской компании отвергают изложенные подозрения, подчеркивает издание.