Служба обеспечения деятельности финансового уполномоченного выявила первую подделку своего решения. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В действительности это решение не принималось, а заявитель к уполномоченному не обращался.

«Несуществующее решение финансового уполномоченного представитель выгодоприобретателя направил на электронную почту страховой компании с целью получения страхового возмещения по ОСАГО, взыскать которое якобы постановил финансовый уполномоченный», — объясняют в организации.

Главный финуполномоченный Юрий Воронин объяснил, что решение финомбудсмена «подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью финансового уполномоченного и доводится до финансовой организации в течение одного дня со дня его принятия исключительно через личный кабинет, ведение которого осуществляется Службой обеспечения деятельности финансового уполномоченного. Какие-либо иные каналы доведения решения финансового уполномоченного до финансовых организаций не используются», — сказал Воронин.

Служба обеспечения деятельности финомбудсмена рассматривает вопрос об обращении в правоохранительные органы по данному факту.