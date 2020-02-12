Мошенник похитил с банковского счета жительницы Москвы 23,4 тыс. евро, представившись сотрудником банка, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Вечером 11 февраля в ОВД «Замоскворечье» обратилась москвичка 1988 года рождения и заявила о краже средств с ее счета.



«Выяснилось, что женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником банка. Он обманом получил доступ к банковскому счету потерпевшей и похитил более 23,4 тысячи евро. Ущерб превысил 1,6 миллиона рублей», — рассказали в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере, ведется следствие.