С 13 по 21 февраля в дополнительных офисах КБ «Кубань Кредит» ООО – «Ростовский», «Пушкинский», «Суворовский» и «Западный» – состоится акция, в ходе которой квартиры с ремонтом в Ростове-на-Дону можно будет приобрести в ипотеку по ставке 6,5% годовых. Такой подарок клиентам кредитная организация сделала в связи с первой годовщиной работы в донской столице ипотечного центра нового формата.

Предложение действует в рамках ипотечной программы «Новостройка от партнеров в г.Ростов-на-Дону». Кроме того, возможно оформление ипотеки по двум документам. Кредиты по ставке 6,5% предоставляются при первоначальном взносе от 50% стоимости приобретаемого жилья сроком до 30 лет. Возможно использование средств материнского капитала. Минимальный первоначальный взнос при рассмотрении ипотечных кредитов в Банке – от 10%.

КБ «Кубань Кредит» одним из первых в стране стал открывать ипотечные центры нового формата. Их новизна заключается в том, что частные клиенты могут пройти здесь полный цикл оформления ипотеки – от выбора объекта недвижимости до его приобретения.

В ипотечном центре ДО «Ростовский» работают кредитные специалисты Банка, представители застройщиков – партнеров КБ «Кубань Кредит», что значительно упрощает оформление ипотечной сделки и экономит время. В центре также можно получить консультации по финансовым услугам и объектам недвижимости, подписать договор купли-продажи.

КБ «Кубань Кредит» – постоянный участник Топ-30 российских банков по объемам выдачи ипотечных кредитов. По версии Аналитического центра компании ООО «Русипотека», кредитная организация заняла 28-е место в рейтинге банков – участников Высшей ипотечной лиги по итогам 2019 года. Сотрудничество с надежными партнерами-застройщиками позволяет предлагать клиентам лояльные условия и привлекательные программы по ипотечному кредитованию.