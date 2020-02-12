Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) сообщила о массовых случаях звонков от лица службы, в ходе которых злоумышленники вымогают деньги. Соответствующая информация размещена на сайте ведомства.

«Федеральная служба по финансовому мониторингу информирует о массовых спам-звонках, осуществляемых якобы от лица службы с использованием номера телефона +7-495-627-33-97. Упомянутые спам-звонки осуществляются злоумышленниками, которые используют подменные номера телефонов с целью придания правомерного вида производимым звонкам», — говорится в сообщении.

Как правило, в ходе подобных звонков злоумышленники, ссылаясь на федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», вымогают денежные средства под угрозой блокировки счетов или пытаются завладеть какой-либо конфиденциальной информацией.

Служба обращает внимание, что блокировка денежных средств в целях реализации указанного закона, как правило, осуществляется кредитными учреждениями, а участие Росфинмониторинга не предполагает непосредственного взаимодействия с физическими и юридическими лицами.

Ведомство просит проявить бдительность, чтобы не стать жертвой мошенников.