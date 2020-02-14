Президент России Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам и оценил текущую ситуацию в социально-экономической сфере. Стенограмма совещания опубликована на сайте президента.

«Сразу хочу подчеркнуть: наша общая главная задача сделать более основательным, качественным и устойчивым экономический рост, в том числе с учетом факторов внешних вызовов и рисков. Они нам хорошо известны, они лежат не только в сфере здравоохранения, но, к сожалению, и в сфере экономики», — заявил президент во вступительной речи.

Он добавил, что «высокий темп экономического роста – это базовое условие для успешного социального развития, создания новых рабочих мест, повышения реальных доходов российских семей, а значит, и для позитивных демографических изменений, которые так необходимы России».

Президент напомнил, что в настоящее время инфляция составляет 2,4%, а за 2019 год сократилась до 3%. Он отметил низкий уровень безработицы — 4,6% в прошлом году.

«Запас прочности экономики, финансовой системы страны гарантируют накопленные резервы. Фонд национального благосостояния превышает 125 миллиардов долларов, международные резервы составляют 560 миллиардов долларов. Все эти факторы обеспечивают нам макроэкономическую стабильность, снижают чувствительность национальной экономики к перепадам глобальной конъюнктуры», — добавил он.

Как глава государства заявлял в послании Федеральному собранию, «основная задача экономической повестки — запуск нового инвестиционного цикла, выход на ежегодные темпы прироста инвестиций не ниже 5%, а лучше 5—7%, чтобы уже в следующем году обеспечить темпы экономического роста выше мировых», — сказал Путин.

Он указал, что все заявленные социальные, инвестиционные планы должны быть в полном объеме обеспечены финансированием.