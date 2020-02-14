Пользователи продукта FLEXTERA BI «Отчетность ЦБ РФ» уже отправили в Банк России отчетность, рассчитанную с учетом изменений.

Новая инструкция вступила в силу 1 января 2020 года. Изменения касаются банков с универсальной лицензией. Пока банки могут, по своему выбору, как продолжать осуществлять расчет нормативов по стандартизированному подходу, так и применять новый, финализированный подход. Однако эксперты «Диасофт» рекомендуют не тянуть с переходом, так как впервые за долгое время масштабные законодательные изменения открывают кредитным организациям, занимающимся проектным финансированием, дополнительные возможности для экономии средств за счет высвобождения капитала.

Игорь Шабанин, заместитель директора департамента «Экономика данных» компании «Диасофт»: «Введение финализированного подхода – это одно из самых существенных изменений в отчетности за последние несколько лет. Задача на стыке качества данных и сложных алгоритмов расчета. Осуществлять такие расчеты вручную точно будет трудоемко. Более того, Банк России планирует вносить новые изменения в подход расчета кредитного риска – уже анонсировано, что нас ждут такие изменения в части розничного и ипотечного кредитования. Так как с января 2021 года на финализированный подход переходят все кредитные организации, стоит задуматься о проекте как можно раньше, чтобы облегчить задачу подготовки отчетности в момент массового перехода рынка и быстрее начать пользоваться новыми возможностями».

Клиенты «Диасофт» получили возможность заранее внедрить необходимый функционал.

«Банк России много и долго дорабатывал этот документ и финальную версию опубликовал только 30 декабря 2019. Мы заранее готовились и начали дорабатывать наш продукт осенью 2019, что позволило нам в январе выпустить финальную версию расчета даже с учетом новых требований из нормативного акта от 30 декабря 2019», – говорит Игорь.

20 февраля «Диасофт» проводит семинар на тему «Реализация требований Инструкции Банка России № 199-И в решении «Диасофт» и приглашает к участию всех заинтересованных. Пришлите заявку на участие на e-mail seminar@diasoft.ru.

Источник: Компания «Диасофт»