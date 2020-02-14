Благодаря совместимости с NFC и собственной технологии Samsung MST, Samsung Pay обеспечивает пользователям возможность расплачиваться в миллионах торговых точек по всему миру, даже на терминалах, принимающих карты только с магнитной полосой.

Кроме того, Samsung Pay позволяет оплачивать покупки на веб-страницах и в мобильных приложениях интернет-магазинов, а также совершать быстрые и удобные денежные переводы.

Воспользоваться современным способом оплаты смогут владельцы смартфонов и носимых устройств Samsung, зарегистрировавших свою карту в Samsung Pay. Чтобы добавить карту нужно отсканировать ее в приложении или ввести её данные вручную, после чего пройти проверку по SMS-коду от банка. Для оплаты достаточно выбрать карту, подтвердить транзакцию и поднести смартфон или носимое устройство к платежному терминалу.

По словам председателя правления Сергея Юдинцева,: «Мы постоянно работаем над улучшением качества сервиса для своих клиентов. Сегодня держатели карт все чаще выбирают современные и универсальные способы оплаты. Сервис Samsung Pay дает клиентам Инбанка возможность максимально быстро и комфортно осуществить платежи».

В Samsung Pay реализована надежная трехуровневая защита. Каждая операция подтверждается по отпечатку пальца, радужке глаз или PIN-коду приложения, а вместо реального номера карты используется специальный цифровой код – токен. За безопасность на программном и аппаратном уровнях независимо от операционной системы устройства отвечает платформа Samsung KNOX.