Тема расширения практики применения суда присяжных прорабатывается экспертами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Окончательных решений на этот счет нет, но эта тема неоднократно фигурировала, она стояла на повестке дня. Она в обсуждении, экспертная проработка продолжается. В целом тема расширения практики суда присяжных, распространения ее на более широкий круг дел действительно фигурирует на повестке дня», — сказал он.

Ранее председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов РФ предложил включить в компетенцию суда присяжных рассмотрение всех категорий дел по особо тяжким преступлениям и всех дел о преступлениях в сфере предпринимательства (за исключением уголовных дел, содержащих гостайну).