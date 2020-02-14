Банк России установил официальные курсы валют на 13 февраля.

Курс доллара снизился на 90,2 копейки, составив 63,047 рубля (63,949 рубля на 12 февраля). Курс евро понизился на 98,41 копейки до 68,7843 рубля (69,7684 рубля на 12 февраля).

На биржевых торгах наблюдается положительная для рубля динамика. На 13:06 мск курс доллара расчетами «завтра» составляет 63,14 рубля (минус 23 копейки к уровню закрытия торгов вторника), курс евро — 68,94 рубля (минус почти 27 копеек).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 62,91—63,26 рубля за доллар и 68,66—69,02 рубля за евро.