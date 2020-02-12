Приобрести онлайн можно паи шести открытых паевых инвестиционных фондов.
На портале Банки.ру стала доступна покупка паев ПИФов управляющей компании «Газпромбанк — Управление активами».
Приобрести онлайн можно паи шести открытых паевых инвестиционных фондов:
- ОПИФа рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк — Электроэнергетика»;
- ОПИФа рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк — Акции»;
- ОПИФа рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк — Сбалансированный»;
- ОПИФа рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк — Золото»;
- ОПИФа рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк — Облигации Плюс»;
- ОПИФа рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк — Валютные облигации».
Минимальная первая инвестиция во всех случаях составляет 1 тыс. рублей. Предусмотрены комиссии, взимаемые во время продажи доли инвестором (в зависимости от срока хранения паев до продажи) и за управление фондом. Комиссии при покупке паев отсутствуют.
Годовая доходность предлагаемых к продаже паев по состоянию на 31 января 2020-го составила (с учетом комиссии за управление) от 3,3% по продукту «Газпромбанк — Валютные облигации» до 36,8% по продукту «Газпромбанк — Электроэнергетика».
Подробные условия и расчеты доходности представлены на страницах соответствующих продуктов.
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