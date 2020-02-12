Технологии Сбербанка будут применяться для упрощения жизни россиян и при создании государственной цифровой платформы, надеется премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Очень хорошо, что электронные сервисы, технологии, которыми сегодня обладает банк, будут применяться для упрощения жизни наших людей, для построения цифровой платформы государства. Надеюсь на то, что мы совместно все эти технологии отработаем», — сказал Мишустин в среду на встрече с главой Сбербанка Германом Грефом. Также премьер-министр ожидает, что Сбербанк станет еще удобнее для клиентов.

Греф сообщил, что банк планирует нарастить взаимодействие с различными структурами правительства по созданию современных сервисов, а одним из приоритетных направлений развития кредитной организации является помощь регионам в строительстве собственных цифровых платформ.

Комментируя развитие банковских сервисов, Греф отметил, что Сбербанк ставит перед собой две задачи: ускорение всех сервисов и повышение производительности труда за счет технологизации.