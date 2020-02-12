До этого она занимала пост замруководителя экспертного управления президента.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Татьяну Илюшникову заместителем главы Минэкономразвития РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано в среду на сайте правительства.
«Назначить Илюшникову Татьяну Александровну заместителем министра экономического развития Российской Федерации», — говорится в документе.
До этого Илюшникова занимала пост замруководителя экспертного управления президента РФ.
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