Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Татьяну Илюшникову заместителем главы Минэкономразвития РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано в среду на сайте правительства.

«Назначить Илюшникову Татьяну Александровну заместителем министра экономического развития Российской Федерации», — говорится в документе.

До этого Илюшникова занимала пост замруководителя экспертного управления президента РФ.