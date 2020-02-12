Минтруд России планирует упростить процедуру подачи заявлений на материнский капитал, отменив требование справки о месте регистрации гражданина, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на заседании комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

«Например, с учетом того, что материнский капитал является экстерриториальным, мы зачем-то требуем от гражданина справку о месте регистрации. То есть нам достаточно определить, является ли гражданин гражданином Российской Федерации для предоставления ему такой услуги. Адрес прописки... реально именно для процедуры выдачи сертификата о материнском капитале (сертификатом его можно условно называть, это выписка из реестра), он не нужен», — сказал он.

Министр отметил, что документы о регистрации гражданина будут нужны, когда он захочет воспользоваться средствами материнского капитала.

Котяков также пояснил, что пособия на ребенка трех — семи лет будут предоставляться по заявлению, а материнский капитал — на основании записи о рождении ребенка в органах ЗАГСа. В 2020 году пособие на ребенка от трех до семи лет смогут получить семьи, в которых среднедушевой доход составляет менее одного прожиточного минимума. Котяков в ходе заседания комитета отметил, что обеспечение этой выплаты на основе одного заявления должно быть реализовано во всех субъектах.