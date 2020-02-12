По предварительной оценке, дефицит федерального бюджета в январе 2020 года составил 159,9 млрд рублей, говорится в материалах Минфина РФ.



Доходы бюджета в январе составили 1,556 трлн рублей, или 7,6% от общего объема доходов федерального бюджета, утвержденного федеральным законом «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», из них нефтегазовые — более 615,9 млрд рублей, ненефтегазовые — 939,7 млрд рублей.

Расходы федерального бюджета составили 1,716 трлн рублей, или 8,8% от общего запланированного на год объема расходов и 8,6% к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений.