Такие сведения по состоянию на 1 января 2020 года приводит РИА Рейтинг.

За 12 месяцев объем активов Банка увеличился на 14,5% (в 2018-м – 10,4%) и достиг 114,1 млрд рублей. Финансовые результаты позволили кредитной организации переместиться на пять позиций вверх. Это лучший показатель среди самостоятельных банков Краснодарского края.

Как отмечают эксперты, 2019 год выдался для российского банковского сектора достаточно удачным. Прирост активов в реальном выражении составил 5%, что примерно соответствует результату 2018 года – 6,2%. Ожидается, что в 2020 году динамика окажется лучшей – темпы прироста будут в диапазоне 7-10%.

2019 году объем активов в номинальном выражении вырос у 264 кредитных организаций или у 60,4% банков, представленных в рейтинге.