Мероприятие ежегодно собирает представителей ведущих здравниц, гостиниц, отелей, предприятий индустрии курортного бизнеса России и ближнего зарубежья.

На деловых площадках представлены новейшие достижения в лечении и реабилитации, а также возможности для размещения и отдыха. Для руководителей профильных предприятий проходят семинары.

На стенде КБ «Кубань Кредит» посетители могут получить профессиональные консультации специалистов по банковским продуктам и услугам, узнать о специальных предложениях для предприятий санаторно-курортного комплекса, а также получить памятные сувениры от кредитной организации.

На протяжении своей деятельности «Кубань Кредит» способствует развитию курортной отрасли в регионе и продвижению здравницы как круглогодичного курорта. В Анапе представительство Банка работает с 2010 года, а с 2017-го в составе Новороссийской региональной дирекции действует дополнительный офис «Анапский».