Система быстрых платежей (СБП) – сервис, с помощью которого можно совершать мгновенные денежные переводы с любого счета физического лица на счет в любом банке-участнике СБП круглосуточно в режиме онлайн, независимо от региона присутствия кредитной организации. Проект направлен на повышение доступности финансовых услуг для граждан.

Для осуществления перевода необходимо выбрать в мобильном приложении или Интернет-банке «Кубань Кредит» соответствующую операцию через СБП, указать номер мобильного телефона и банк получателя, ввести переводимую сумму, проверить корректность введенных данных – имя, отчество и первую букву фамилии получателя, сумму – и подтвердить отправку перевода. На счет получателя деньги поступают моментально. Важно, чтобы банки плательщика и получателя были участниками Системы быстрых платежей. Список банков-участников СБП можно посмотреть на сайте www.sbp.nspk.ru.

Сегодня в СБП доступны переводы между физическими лицами (С2С-переводы). Кроме того, активно внедряются платежи физических лиц за товары, работу и услуги (С2В-переводы) – с их помощью можно оплатить покупки и услуги в ряде магазинов.

Справка

Система быстрых платежей (СБП) – сервис, который позволяет мгновенно перевести средства между своими счетами в разных банках, а также на счета других клиентов по номеру телефона. На сегодняшний день среди участников СБП - 39 финансовых организаций. Оператором и расчетным центром СБП является Банк России. Операционным платежным и клиринговым центром СБП выступает Национальная система платежных карт (НСПК).

Акционерное общество «Национальная система платёжных карт» (НСПК) – оператор платежной системы «Мир». Задачи НСПК – обеспечение бесперебойности операций по картам «Мир» и картам международных платёжных систем на территории России, построение и развитие российской системы платёжных карт. Внутрироссийские операции по картам всех платежных систем, в том числе международных, осуществляются через процессинг операционного платёжного и клирингового центра НСПК (ОПКЦ НСПК).