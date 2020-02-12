В ходе работ была выполнена миграция данных из АБС «Ва-Банк ST» в «Ва-Банк FXL», реализованной на «Платформе FXL», перенос клиентской базы и настроек модулей, загрузка данных из АБС «Ва-Банк FXL» в высокопроизводительное аналитическое хранилище данных DataForce FXL.

Технология конвертации АБС «Ва-Банк ST» в «Ва-Банк FXL» позволяет Банку «Фридом Финанс» перейти на технологическую «Платформу FXL» в любой момент времени без введения моратория на текущие доработки. Актуальная на момент перехода версия «Ва-Банк ST» конвертируется автоматически, и переход на новую систему никак не отразится на текущей деятельности банка и обслуживании клиентов.

Новая платформа позволит банку работать в режиме 24x7, расширить возможности работы со сверхбольшими данными, оптимизирует алгоритмы выработки стратегических решений с учетом волатильности рынка, улучшит гибкость настройки системных модулей под текущие задачи.

«Переход на высокопроизводительную «Платформу FXL» – это серьезный шаг на пути к цифровой трансформации бизнеса банка, целью которой является повышение прозрачности и управляемости бизнеса, повышение степени удовлетворенности клиента за счет предоставления разнообразного персонифицированного клиентского сервиса и сокращения времени обслуживания. Разработанная методология обновления системы позволяет совершить эволюционный переход без риска остановки и торможения развития бизнеса банка, параллельного ввода в две системы и дополнительной существенной нагрузки на пользователей», — отметил генеральный директор компании «ФлексСофт» Аркадий Лобас.

«В эпоху глобальной диджитализации опередить конкурентов в уровне качества пользовательского сервиса невозможно без современной технологичной IT-платформы. Мы стремительно развиваем цифровую экосистему финансовых сервисов для устойчивой и безопасной работы банка и максимального удобства клиентов. Переход на цифровую «Платформу FXL» позволит продолжить оптимизацию бизнес-процессов, уменьшит затраты на обслуживание и сделает взаимодействие с клиентской аудиторией более эффективным», — прокомментировал Председатель Правления Банка «Фридом Финанс» Геннадий Салыч.

«Платформа FXL» – банковская технологическая платформа, гарантирующая высокую надежность, доступность, масштабируемость и производительность, работающая в режиме 24x7. Она включает в себя набор функциональных компонентов: высокопроизводительную АБС Ва-Банк FXL, ядро и главную книгу Core System FXL, единый фронт-офис Front Desk FXL и аналитическое хранилище DataForce FXL, которые входят в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

О компании «ФлексСофт»:

Компания «ФлексСофт» занимается разработками в области информационных технологий для финансового сектора экономики более 27 лет. В ходе своего развития компания аккумулировала уникальный опыт создания, внедрения, сопровождения и интеграции автоматизированных систем для финансовых организаций любого масштаба. Решения компании не раз были отмечены в обзорах Gartner и Forrester. Среди клиентов компании «ФлексСофт» более 40 банков: ПАО «Почта Банк», Банк «ВТБ» (ПАО), ООО «ФФИН Банк», ОТП Банк (АО), Банк «ТРАСТ» (ПАО), JSC «Silk Road Bank» (Грузия), АО «ДАТАБАНК», АО КБ «Хлынов», НКО «ОРС» (АО) и другие.

О банке «Фридом Финанс»:

Банк «Фридом Финанс» (ООО «ФФИН Банк») — российский частный банк, основанный в 1990 году. Банк является одним из ведущих финансовых организаций в секторе частных инвестиций на рынках России и Казахстана и участвует в торгах на Московской бирже. Входит в международную группу компаний Freedom Finance (Freedom Holding Corp.). Банк имеет лицензии на осуществление дилерской, брокерской и депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами. В настоящее время открыто 23 офиса Банка «Freedom Finance» на территории России.

Источник: FlexSoft