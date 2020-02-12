ПАО «МТС» разместило биржевые облигации общим объемом 15 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 тыс. рублей. Срок погашения — семь лет, сообщает пресс-служба оператора.

«МТС объявляют о закрытии книги заявок на размещение семилетних биржевых облигаций серии 001Р-14 на 15 млрд рублей со ставкой купона до погашения 6,6% годовых. Техническое размещение облигаций пройдет 20 февраля 2020 года на Московской бирже», — говорится в релизе.

Купонный период — 91 день, цена размещения — 100% от номинала. В ходе сбора заявок на покупку облигаций 12 февраля 2020 года из-за высокого спроса на бумаги объем выпуска был увеличен до 15 млрд рублей с ранее запланированных 10 млрд, а ставка купона снижена до 6,6% годовых с первоначального ориентира в размере 6,75—6,9% годовых.

Облигации планируются к включению в котировальный список первого уровня Мосбиржи. Организаторами выпуска выступили «ВТБ Капитал», Московский Кредитный Банк, «ФК Открытие» и Совкомбанк, агентом по размещению — «ВТБ Капитал».