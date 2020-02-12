Почта Банк масштабировал на всю страну кобрендинговый проект с торговой сетью «Магнит». Теперь во всех магазинах сети действуют условия по начислению повышенных бонусов за покупки по карте «Магнит» от Почта Банка. Выпустить карту можно более чем в 4 тыс. точек обслуживания банка во всех регионах присутствия сети «Магнит».

Как напоминают в Почта Банке, его кобрендовая карта с «Магнитом» была представлена в августе 2019 года . Уточним, что изначально кобрендовую карту Почта Банка и «Магнита» можно было получить в трех регионах: Челябинской, Ярославской и Костромской областях.

Карта на базе платежной системы «Мир» позволяет получать бонусы за покупки не только в «Магните», но и во всех других магазинах, кроме продуктовых. Держателям начисляется до 4% от суммы покупок по итогам месяца на бонусный счет, при этом чем больше платежей проходит по карте, тем больше размер бонусов за покупки. В первые 30 дней держателей карты ждет повышенное начисление бонусов. Начисленные бонусы можно увидеть в мобильном приложении «Магнита» и расплатиться ими в торговых точках сети. Все карты поддерживают бесконтактную технологию оплаты.

Оформить карту «Магнит» можно за один визит в банк, нужны только паспорт и номер мобильного телефона. Оформление карты бесплатное, если она является первой к сберегательному счету.

На карту можно получать зарплату или пенсию. На остаток на сберегательном счете начисляется до 6% процентов годовых. Кроме того, в рамках программы лояльности платежной системы «Мир» предусмотрен возврат части средств, потраченных на покупки у партнеров программы. По карте также предоставляется дополнительная скидка в 3% при покупке лекарств по программе «Мое здоровье».



По состоянию на 31 декабря 2019 года сеть «Магнит» насчитывала 20 725 магазинов в 3 742 населенных пунктах РФ. Большинство магазинов расположены в Южном, Северо-Кавказском, Центральном и Приволжском федеральных округах; магазины сети «Магнит» также есть в Северо-Западном, Уральском и Сибирском ФО. По словам коммерческого директора розничной сети «Магнит» Владимира Сорокина, география ее присутствия включает 65 российских регионов.

