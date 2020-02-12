Сбербанк подключил к своей платежной системе всех операторов мобильной связи Узбекистана, сообщает пресс-служба кредитной организации. Клиенты Сбербанка теперь могут оплачивать услуги связи компаний Ucell, Beeline Uzbekistan, UzMobile, UMS и Perfectum Mobile в любой точке мира.

«Моментально пополнить баланс своего телефона оператора Узбекистана, в том числе за родных и близких, можно как в «Сбербанк Онлайн», так и через устройства самообслуживания. Все операции проводятся без комиссии», — говорится в релизе.

В конце 2019 года Сбербанк вышел на международный рынок платежей, подписав соглашение с Национальным оператором Таджикистана Tcell. Сервис оказался востребованным среди клиентов банка — работающих в России иностранцев, посещающих страну в качестве туристов, а также граждан РФ, чьи близкие проживают на территории республики. В связи с этим было принято решение о расширении взаимодействия Сбербанка с мобильными операторами стран СНГ.

