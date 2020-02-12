Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков направил обращения в крупнейшие кредитные организации с предложением организовать взаимодействие с Пенсионным фондом России (ПФР) для того, чтобы гражданин обращался только в кредитную организацию при подаче документов на получение ипотеки за счет средств материнского капитала.

«Что касается ипотеки, я уже направил обращения в крупнейшие кредитные организации, которые являются лидерами ипотечного рынка. На сегодняшний день гражданин вынужден помимо предоставления всего пакета документов в кредитную организацию и получения одобрения для совершения сделки при подборе соответствующего объекта обращаться в органы ПФР, получать уведомление о согласовании относительно возможности направления средств маткапитала на погашение ипотеки. При этом ничего не мешает уже сейчас в рамках технических возможностей Пенсионного фонда организовать взаимодействие, чтобы не гонять гражданина из кредитной организации в ПФР», — сказал он.

Минтруд предполагает, что человеку в таком случае надо будет обращаться только в кредитную организацию без дополнительного обращения в территориальные органы ПФР.

«Мы планируем эту практику распространять на другие виды социальных пособий и выплат. В частности, есть определенные проблемы с определением контингента потенциальных получателей в год по субъектам РФ. Зачастую мы сталкиваемся с тем, что информационные порталы субъектов сильно разнятся от статистических показателей. Поэтому мы будем переходить к использованию информационной базы ЕГИССО, где фиксируем весь контингент граждан для определения получателей того или иного вида пособий», — добавил министр.