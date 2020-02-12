Потребительская уверенность россиян продолжала укрепляться в IV квартале 2019 года. Об этом свидетельствует динамика потребительского индекса Иванова — рассчитываемого Сбербанком индикатора, в котором условный Иванов, как ранее поясняли в кредитной организации, выступает в качестве типичного представителя российского среднего класса.

Согласно итогам исследования, в IV квартале, как и на протяжении всего 2019 года, наблюдалось поступательное улучшение индекса потребительских настроений: за год он поднялся с минус 24% до минус 15%. В Сбербанке напоминают, что по итогам III квартала 2019 года индекс составил минус 16%, по итогам II квартала — минус 21%.

«В четвертом квартале 2019 года продолжилась тенденция к укреплению потребительской уверенности, основанной на усилении рубля, снижении процентных ставок, а также росте доходов на фоне уменьшения инфляции», — комментирует руководитель Sberbank Investment Research Ярослав Лисоволик.

В Сбербанке указывают, что благодаря росту реальных доходов населения снизилась чувствительность граждан к уровню цен и повысилась требовательность к качеству и ассортименту продуктов питания. Индекс готовности к покупке сравнительно дорогих товаров тоже показал позитивную динамику: по сравнению с III кварталом 2019 года он вырос на 2 процентных пункта — до минус 38% (предыдущий максимум, зафиксированный в III квартале 2018-го, составлял минус 30%).

Коэффициент сбережений, который в III квартале 2019 года составил 7,5%, а в IV квартале 2018-го — 7,1%, по итогам последнего опроса достиг 8%. Это самый высокий показатель со второй половины 2015 года. Доля респондентов, не имеющих сбережений, уменьшилась до 36% (в III квартале 2019-го и IV квартале 2018-го составляла 41%).

«Растущую потребительскую уверенность россиян подтверждают и предновогодние траты, — отмечают в Сбербанке. — Респонденты заявили, что готовы потратить на празднование Нового года в среднем 8 879 рублей, то есть на 17% больше, чем годом ранее. Расходы на покупку продуктов питания к новогоднему столу увеличились на 10% относительно уровня годичной давности».



Несмотря на некоторое снижение индекса чистого найма, участники опроса проявили заметно больше оптимизма, оценивая перспективы своих работодателей, говорится в исследовании. Оценка перспектив бизнеса достигла самого высокого уровня после экономического спада 2014 года — 13% (в III квартале 2019 года она составляла 6%, а в IV квартале 2018 года — 5%). Улучшилась оценка перспектив крупного и малого бизнеса, а оценка перспектив средних предприятий не изменилась.

