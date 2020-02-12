Инбанк запустил для своих клиентов новый сервис бесконтактной оплаты Google Pay . Держатели карт платежной системы VISA смогут воспользоваться надежным, удобным и быстрым способом оплаты покупок с помощью мобильных устройств.

Google Pay – это сервис оплаты покупок в миллионах магазинов, где принимают к оплате карты по бесконтактной технологии; в приложениях и интернет-магазинах, поддерживающих Google Pay, без введения реквизитов платежных карт.

Настроить сервис просто. Скачайте приложение Google Pay из Google Play Market. Откройте приложение, добавьте банковскую карту и оплачивайте ежедневные покупки своим устройством Android — везде, где видите значок бесконтактной оплаты или Google Pay.

Вся информация в Google Pay надежно защищена благодаря технологиям Google. В случае утраты смартфона его можно заблокировать с помощью сервиса «Удаленное управление Android», установить на него пароль или удалить всю личную информацию с устройства.