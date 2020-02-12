С сокращением активов столкнулась в 2019 году почти половина кредитных организаций РФ, свидетельствуют подсчеты рейтингового агентства «Эксперт РА».

«Несмотря на продолжающийся процесс консолидации, средние годовые темпы прироста активов кредитных организаций минимальны как по всему сектору, так и по крупнейшим игрокам: их усредненная по всем банкам величина составила 0,09%, по топ-десяти — 0,28%. При этом 48,9% кредитных организаций столкнулись с сокращением активов в 2019 году», — отмечается в исследовании агентства.

Если в целом по сектору такая динамика объясняется устойчивой тенденцией перетока клиентов в крупнейшие банки, то по первой десятке темпы прироста существенно занижены изменениями в учете при внедрении МСФО 9 в январе 2019 года, рассуждают аналитики.

Концентрация активов на десяти крупнейших кредитных организациях возросла с 72,34% до 75,74%.

Отрицательные темпы генерации регулятивного капитала по итогам 2019 года показали 34,8% кредитных организаций. Не все из них убыточны, поскольку в числе причин сокращения капитала, рассчитанного в соответствии с «Базелем III», — вложения в непрофильные активы, неучтенная в финансовом результате отрицательная переоценка активов, а также распределение прибыли прошлых лет в форме дивидендов. Усредненные по всем кредитным организациям темпы генерации собственных средств в 2019 году составили 2%, по десяти крупнейшим — 7,38%.

В «Эксперт РА» обращают внимание на то, что 16,3% кредитных организаций завершили 2019 год с убытком.

Средняя по всем кредитным организациям рентабельность активов за 2019 год без учета событий после отчетной даты составила 1,36%, средняя рентабельность балансового капитала — 6,98%. Без учета изменения резервов на возможные потери значение последнего показателя могло бы составить 12,19%.

В числе основных тенденций и новаций, определивших развитие банковского сектора в 2019 году, «Эксперт РА» называет:

масштабные изменения в учете в части корректировок формируемых резервов на возможные потери и корректировок стоимости финансовых активов и обязательств в результате имплементации норм МСФО 9;

консолидацию банковского сектора и оживление рынка слияний и поглощений;

регулятивное охлаждение сегмента потребительского кредитования и новые требования к оценке долговой нагрузки заемщиков — физических лиц;

первые шаги к внедрению базельских подходов к оценке кредитного риска, дифференциации риск-весов активов и стимулированию финансирования качественных корпоративных заемщиков;

функционирование сектора в состоянии профицита ликвидности при существующих вместе с тем дефиците долгосрочного фондирования и повышенной волатильности привлеченных средств средних и небольших банков.

Также эксперты указывают на «продолжающийся вывод с рынка проблемных игроков, темпы которого замедлились относительно предшествующих лет, что дает основания ожидать их ускорения в текущем году».