Сумма долгов россиян по алиментам стала рекордной по итогам 2019 года — за семь лет она увеличилась в семь с половиной раз и составила 152 млрд рублей, пишут «Известия» , ссылаясь на отчетность Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Задолженность по алиментам в 2012-м составляла 19,8 млрд рублей. На конец 2019-го на исполнении у ФССП находилось 806,4 тыс. дел о взыскании алиментарных платежей. Средняя сумма долга выросла со 162 тыс. рублей на конец 2018-го до 189 тыс. рублей на конец 2019 года.

В ушедшем году приставы смогли взыскать 52 млрд рублей с 764 тыс. должников, 148,7 тыс. дел «не окончены по иным основаниям», указано в отчете. Среди оставшихся есть те, по которым алименты выплачены частично, по которым предполагается продажа имущества должника, а также те, по которым работодателю направлены исполнительные документы для удержания средств из зарплаты, и другие. Всего в производстве было 1,6 млн дел по алиментам на общую сумму 213,2 млрд рублей.

По различным оценкам, сегодня в России алименты получают порядка 1,5—2 млн детей, а средние ежемесячные выплаты составляют около 7,5 тыс. рублей, рассказал доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Соколов. Каждый пятый родитель, обязанный платить бывшей супруге (супругу) средства на содержание ребенка по решению суда, этого не делает. Нынешние законы достаточно строги и новых наказаний придумывать не требуется, уверен Соколов.

По словам экспертов, часто причина задолженности по алиментам — низкая зарплата. В этом случае ситуацию в стране исправит создание новых высокооплачиваемых рабочих мест. Также есть и категория уклонистов, скрывающих свой реальный доход благодаря справкам с работы с заниженной зарплатой. Поскольку значительная часть населения живет «от зарплаты до зарплаты», было бы логично, чтобы государство поддерживало оставшихся без алиментов детей, полагают эксперты.