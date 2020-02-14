Число регионов России, которые закончили 2019 год с дефицитом бюджета, выросло по сравнению с предыдущим годом более чем в два раза — с 15 до 35, свидетельствуют данные Минфина об исполнении консолидированных бюджетов субъектов. Об этом пишет РБК .

Доля таких регионов год к году выросла с 17% до 40%. Суммарный дефицит 35 регионов оценивается в 233 млрд рублей, следует из данных министерства. Наиболее внушительные суммы бюджетного дефицита у Московской области (74,4 млрд рублей) и Москвы (53,3 млрд рублей). Бюджеты столицы и области на 2019 год были сверстаны с еще более значительным дефицитом. Так, в Москве предполагался дефицит 276 млрд рублей, в Подмосковье — 106,7 млрд рублей. Подмосковье является лидером и по доле расходов консолидированного бюджета, которые не покрываются доходами, — 9,1% от общей суммы расходов. В Москве доля дефицита — чуть менее 2%.

Среди других лидеров по доле дефицита в расходах: Башкирия — 6,4%, Севастополь — 5,7%, Иркутская область — 5,4%, Липецкая область — 4,8%. Наименьший дефицит в относительных значениях — в Чечне, Орловской и Магаданской областях (по 0,2% от расходов), Нижегородской (0,4%) и Челябинской (0,5%) областях. Еще в семи регионах дефицит не превышает 1% от расходов бюджета. В тройку регионов — лидеров по профициту бюджета по итогам 2019 года вошли Красноярский край (38 млрд рублей), Ямало-Ненецкий автономный округ (31,7 млрд рублей) и Краснодарский край (31,5 млрд рублей).

В конце 2018 года из федерального бюджета в бюджеты субъектов были перечислены значительные объемы нецелевой финансовой поддержки, в том числе для опережающей компенсации выпадающих доходов от исключения с 2019 года движимого имущества из объектов налогообложения, объяснили в Минфине. Также в 2018 году в бюджеты регионов поступили значительные объемы разовых конъюнктурных доходов, в том числе по налогу на прибыль организаций. Были сформированы остатки на начало 2019 года на счетах бюджетов субъектов, которые активно расходовались регионами в 2019 году. Это привело к увеличению числа регионов, исполнивших бюджеты с профицитом в 2018 году, и увеличению числа регионов, исполнивших бюджеты с дефицитом в 2019 году, пояснили в ведомстве.

В целом доходы консолидированных бюджетов всех российских регионов в 2019 году выросли на 10% по сравнению с 2018 годом и составили 13,57 трлн рублей, следует из данных Минфина. Совокупные расходы регионов также выросли — на 14% — и составили 13,56 трлн рублей. С суммарным профицитом 238 млрд рублей исполнены бюджеты 50 регионов по итогам 2019 года.

В 2019-м, согласно данным Минфина, дотации из федерального бюджета немного сократились и составили 921,6 млрд рублей. Их получили все регионы, кроме Москвы и Калужской области. Наиболее зависимыми от федеральных дотаций являются: Республика Тыва (на дотации приходится 54% доходов консолидированного бюджета региона), Дагестан (52%), Чечня (50%), Ингушетия (49%), Республика Алтай (45%).