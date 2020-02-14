Число очень богатых людей в мире в 2019 году увеличилось на 10% и достигло 2,7 млн человек, свидетельствуют данные аналитической компании Wealth-X.



«Число очень богатых людей, чье состояние оценивается в сумму от 5 млн до 30 млн долларов, сильно увеличилось в 2019 году, более чем на 10%», — отмечается в исследовании.

Общая стоимость их состояний также выросла на 10% и достигла 26,6 трлн долларов. Кроме того, компания обращает внимание, что в 2018 году отмечался рост показателя только на 1%.

Лидером по росту числа очень богатых людей стала Северная Америка. Согласно исследованию, общая стоимость их состояний выросла примерно на 15%.

Активный рост был также зафиксирован в Азии и Африке. В Европе и Тихоокеанском регионе наблюдался чуть менее активный рост, но лучше, чем на Ближнем Востоке. В Латинской Америке и странах Карибского бассейна рост благосостояния не отмечался. Тех, чье состояние превышает 30 млн долларов, компания называет ультрабогатыми людьми.

Wealth-X занимается различными исследованиями среди самых богатых людей. Компания основана в 2010 году, имеет офисы в Северной Америке, Европе и Азии.