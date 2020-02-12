Количество открытых россиянами индивидуальных инвестиционных счетов по итогам 2019 года превысило 1,6 млн, увеличившись только за IV квартал на 467 тыс., или 39,8%. Такие данные представил Центробанк РФ.

По словам директора департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка Банка России Ларисы Селютиной, за последние два года количество ИИС увеличилось в восемь раз.

Наибольшее количество ИИС приходится на брокерские счета — более 1,4 млн. «В последнее время порог входа в отрасль резко снизился, клиенты открывают счета с небольшими вложениями, как правило, для пробных инвестиций на фондовом рынке. Так, по данным Банка России, в IV квартале 2019 года среднее значение брокерского счета ИИС снизилось до 92 тыс. рублей, а ИИС в доверительном управлении — до 301 тыс. рублей», — отмечается в релизе ЦБ.

По информации Селютиной, «в последние три года наблюдается существенный приток клиентов на рынок ценных бумаг. Только по итогам 2019 года на брокерском обслуживании количество клиентов увеличилось на 92% и превысило 4 миллиона человек. На доверительном управлении эта цифра составила уже 124% и превысила 340 тысяч клиентов».



Совокупная рыночная стоимость ценных бумаг на счетах депо в депозитариях в IV квартале увеличилась на 4,3 трлн рублей, составив 67,7 трлн рублей. Несмотря на то, что основной объем учитываемых депозитариями ценных бумаг — долговые инструменты , на долю которых приходится 54% общей стоимости учитываемых ценных бумаг, наибольший абсолютный стоимостный прирост наблюдался по акциям вследствие роста котировок российского фондового рынка (плюс 2,3 трлн рублей, или 8,6%). При этом в связи с укреплением рубля стоимость иностранных ценных бумаг в рублевом эквиваленте уменьшилась на 0,5 трлн рублей, или 5,3%, составив 8,1 трлн рублей.

«Основными факторами притока клиентов на финансовый рынок являются снижение ставок по банковским депозитам и появление новых финансовых инструментов с большей доходностью. Нельзя забывать и о мерах государственного стимулирования, таких как налоговые льготы по индивидуальным инвестиционным счетам», — комментирует глава профильного департамента ЦБ.

По ее словам, «рост числа клиентов на фондовом рынке сопровождается сокращением числа профессиональных участников. Только за последние три года эта цифра составила более 30%».



Как указано в релизе ЦБ, в IV квартале количество профучастников рынка ценных бумаг уменьшилось на 2,8%, до 484. «Причинами ухода являются как нарушения законодательства в области рынка ценных бумаг, так и добровольный отказ от лицензий. Это следствие повышения конкуренции со стороны крупных профессиональных участников: они могут себе позволить серьезные вложения в развитие новой продуктовой линейки, создание онлайн-сервисов, мобильных приложений, которые создают в конечном итоге эффект масштаба», — отмечает Селютина.