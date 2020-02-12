Российские девелоперы не заинтересованы в работе с некрупными банками в рамках проектного финансирования, сообщила заместитель председателя ЦБ РФ Ольга Полякова на заседании президиума Совета ассоциации банков России.

«Мы не видим заинтересованности застройщиков работать с некрупными банками», — сказала Полякова. По ее словам, из 95 уполномоченных банков, имеющих право открывать счета эскроу, с застройщиками работают только 24.

Она напомнила, что открывать счета эскроу и финансировать строительство могут банки с рейтингом не ниже «BBB-», однако существует риск, что рейтинг будет понижен. «[У нас] не решен законодательно вопрос о переводе остатков счетов эскроу, в случае если банк теряет этот рейтинг [«BBB-»]», — добавила Полякова.

Она также сообщила, что банки сократили срок рассмотрения заявок застройщиков на предоставление проектного финансирования. Например, в декабре он составил 38 рабочих дней. При этом рекомендованный Минстроем и ЦБ срок рассмотрения заявок составляет 45 рабочих дней.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.