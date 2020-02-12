ЦБ может продать выкупленные у миноритариев по оферте акции Сбербанка в рамках SPO или «в рынок», сообщил первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

«Банк России выкупит акции, а потом продаст их. В законе написано, что мы должны продать их до конца 2022 года. Если их будет много, то мы проведем SPO. Если будет немного, то в рынок продадим. Это зависит от объема», — сказал первый зампред ЦБ и добавил, что передача контрольного пакета Сбербанка от ЦБ к правительству не должна повлиять на аппетиты инвесторов относительно кредитной организации.

«По оценке аналитиков, оценка акций Сбербанка — выше текущей цены. Дивидендная доходность хорошая. Очень сильное корпоративное управление. Но я как член совета директоров Сбербанка могу сказать вам, что на месте инвесторов я бы не стал пользоваться этой возможностью», — пояснил Швецов.

«Рынок акций ликвиден, и инвестор, в случае Сбербанка, всегда сможет уйти из своих инвестиций. Кроме того, нет концентрации акционерного капитала в одних руках, все пакеты достаточно маленькие. Следовательно, если инвестору что-то не нравится, он может это сделать, не дожидаясь оферты, или после того, как оферта закончится. Поэтому мы не предполагаем, что будет большой отклик на эту оферту, но при этом сколько будет, столько выкупим», — добавил он.

Швецов также отметил, что оферта по акциям Сбербанка выставляется ЦБ как продавцом, а не Минфином как покупателем в рамках договоренности.

«Так договорились. Есть сделка, есть у сделки куча компонент. Обязанность выставлять оферту — она есть. А почему выставляет ЦБ? Потому что так договорились», — пояснил Швецов, добавив, что оферта коснется только обыкновенных акций Сбербанка, а не привилегированных, как это и предусмотрено законом.

По его словам, оферта выставляется не в момент, когда правительство пересечет 30% или 50%, а в рамках первого пакета. Поскольку уже намерение приобрести 50% — в законе, ждать, когда перейдут формальные границы, нет смысла, и оферта выставляется сразу, пояснил первый зампред ЦБ.