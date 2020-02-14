Ассоциация российских банков (АРБ) направила письмо главе комитета Госдумы по финрынку Анатолию Аксакову с просьбой внести поправки в ст. 385 Трудового кодекса (ТК), пишет «Коммерсант» . Речь идет об исключении из компетенции комиссии по трудовым спорам (КТС) рассмотрения споров, «связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением работодателем обязанности по выплате начисленных, но не выплаченных в установленный срок работнику заработной платы и (или) других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений».

Как указано в пояснительной записке, в последнее время все чаще удостоверения КТС по таким спорам, имеющие статус исполнительного листа, предъявляются напрямую в банки в простой письменной форме, не защищенной от фальсификации. Банки же «не имеют оснований и возможности проверки сведений», что позволяет «использование данного бесспорного инструмента списания денежных средств со счета в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем». В АРБ считают, что недобросовестные должники выводят денежные средства в ущерб налоговым и социальным выплатам и с нарушением прав других работников.

По мнению банкиров, кредитные организации несут существенные риски — законодательные нормы, которые регулируют работу КТС и исполнение их удостоверений, не позволяют эффективно предотвращать мошенничества.

Как отмечают юристы, в текущих условиях нестабильной экономической ситуации работники должны иметь правовой механизм оперативного реагирования на невыплаты зарплаты. Для решения вопроса можно, например, ввести реестр выданных КТС удостоверений, в котором банк мог проверить его подлинность, предлагают эксперты. Получение КТС судебных приказов за работников с передачей документов в исполнение помогло бы бороться с мошенническими схемами работы КТС, так как в комиссии должен присутствовать гендиректор компании.